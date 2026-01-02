Kurz vor der Abreise ins Trainingslager nach Portugal bittet Trainer Stefan Leitl die Spieler des Zweitligisten Hertha BSC zum ersten Training im neuen Jahr. Zwei Langzeitverletzte melden sich zurück.

Startete mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte: Hertha-Cheftrainer Stefan Leitl (Archivbild)

Berlin - Beim ersten Training von Fußball-Zweitligist Hertha BSC nach der Weihnachtspause durfte Cheftrainer Stefan Leitl zwei Langzeitverletzte wieder begrüßen. Abwehrspieler John Anthony Brooks und Mittelfeldspieler Leon Jensen absolvierten zum Jahresauftakt zumindest das Aufwärmtraining. Anschließend arbeiteten sie mit dem Reha-Trainer weiter.

Mittelfeld-Mann Diego Demme trainierte ebenfalls individuell. Der 34-Jährige war zu Beginn der Saison wegen einer Kopfverletzung zwei Monate ausgefallen. Seit Mitte Oktober stand er wieder regelmäßig auf dem Platz.

Die Berliner werden unmittelbar nach einer weiteren Übungseinheit am Samstag in ein einwöchiges Trainingslager an die Algarveküste in Portugal reisen. Dort steht unter anderem ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich an.

Richtungsweisender Rückrunden-Auftakt

Um im Aufstiegskampf noch eingreifen zu können, darf sich Hertha zum Rückrunden-Auftakt keine Ausrutscher leisten. Am 17. Januar kommt Tabellenführer Schalke ins Olympiastadion. Nach dem Spiel gegen den Karlsruher SC geht es in Darmstadt 98 und die SV Elversberg gegen direkte Konkurrenten und einen der vorderen Tabellenplätze.

Durch die drei sieglosen Spiele zum Jahresabschluss hat der Hauptstadtclub den Anschluss an die Aufstiegsregion etwas verloren. Als Tabellensechster haben die Berliner fünf Punkte Abstand auf den Relegationsrang.