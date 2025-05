Schalke mit Interimscoach Fimpel ohne zwei in Düsseldorf

Jakob Fimpel hilft in dieser Saison bereits zum zweiten Mal bei den Profis aus

Gelsenkirchen - Jakob Fimpel muss in seinem dritten Spiel in dieser Saison als Interimscoach von Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf auf zwei Spieler verzichten. Tomas Kalas und Janik Bachmann fehlen dem Tabellen-13. der 2. Liga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nach leichten Verletzungen im Training.

Fimpel muss nach der Beurlaubung von Kees van Wonderen noch einmal bis zum Saisonende bei den Profis aushelfen. Der 36 Jahre alte Trainer der Schalker Regionalliga-Mannschaft hatte schon nach der Beurlaubung von Karel Geraerts im September vergangenen Jahres die Profis betreut.

Personelle Überraschungen möglich

„Es geht darum, schnell eine Energie auf den Platz zu bekommen. Es war eine gute Woche bislang“, sagte Fimpel, der noch einen Punkt aus den letzten beiden Saisonspielen gegen Düsseldorf und Elversberg zum Klassenverbleib benötigt, sollte Preußen Münster am Freitag gegen Hertha BSC gewinnen.

Fimpel deutete zudem an, dass er wie schon bei seinem ersten Engagement als Interimstrainer der Profis auf junge Spieler aus der U23 setzen könnte. „Ich mache das nach Gefühl“, sagte Fimpel, der „all in gehen“ möchte.