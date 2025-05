Ohrdruf - Mit einem militärischen Appell ist unter anderem die Thüringer Heimatschutzkompanie der Bundeswehr feierlich in ihr neues Regiment aufgenommen worden – genau achtzig Jahre nach der Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Der Kommandeur dieses Regiments, Oberst Siegfried Zeyer, betonte während der Zeremonie auf Schloss Ehrenstein in Ohrdruf (Landkreis Gotha) die besondere Symbolik dieses Tages.

Der 8. Mai bedeute eine doppelte Warnung, sagte Zeyer. „Zum einen darf von deutschem Boden oder mit deutscher Beteiligung nie mehr ein Krieg ausgehen.“ Zum anderen sei aber auch alles dafür zu unternehmen, „damit Deutschland sich nicht einem militärischen Angriff ausgesetzt sieht, weil wir in unserer Verteidigung zu wenig getan haben“. Immerhin hätten im Zweiten Weltkrieg die Alliierten zwar schließlich die Wehrmacht und ihre Verbündeten besiegen können. „Aber sie haben einen despotischen Autokraten nicht davor abgeschreckt, den Zweiten Weltkrieg zu beginnen“, sagte Zeyer.

Kompanie war bislang dem Landeskommando unterstellt

Die Thüringer Heimatschutzkompanie war bislang dem Landeskommando Thüringen unterstellt und gehört seit wenigen Wochen bereits formal zum Heimatschutzregiment 5, zu dem auch drei Kompanien aus Hessen sowie eine Kompanie aus Sachsen gehören. Auch die sächsische Kompanie war im Zuge des Zeremonielles in Ohrdruf in das neue Regiment aufgenommen worden.

Der Stab des Regiments hat seinen Sitz in Ohrdruf, wo die Bundeswehr einen größeren Übungsplatz unterhält, der schon seit Jahrzehnten militärisch genutzt wird. Im Zuge des Appells gelobten auch neun neue Rekruten des Regiments, als Soldaten der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen.

Die Aufstellung von Heimatschutzkräften der Bundeswehr ist eine Reaktion auf das aggressive Vorgehen Russlands in Osteuropa und insbesondere den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Truppen sollen auch in einem Verteidigungsfall ausschließlich in Deutschland eingesetzt werden und innerhalb der Bundesrepublik zum Beispiel kritische Infrastruktur wie Kraftwerke oder Bahnanlagen schützen und dabei helfen, Nato-Truppen durch Deutschland an die Ostflanke des Militärbündnisses zu verlegen. Der allergrößte Teil der Soldaten im Heimatschutz sind Reservisten.

Truppen sollen kritische Infrastruktur schützen

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte während des Appells, die Soldaten würden in einer Zeit Verantwortung für Deutschland übernehmen, in der Demokratie und Freiheit wieder unter Druck stünden. „Das ist von unschätzbarem Wert.“ Das im Oktober aufgestellte Heimatschutzregiment 5 sei mehr als eine militärische Formation, sagte Voigt. „Es ist ein Bekenntnis zur Heimat, ein Bekenntnis zur Sicherheit und ein Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie.“