Der Berliner Erzbischof Koch hat erst am Freitag mit weißem Rauch über dem Vatikan gerechnet. Umso größer ist seine Freude, dass die Papstwahl so schnell erfolgte.

Berlin - Die katholische Kirche in Deutschland blickt nach den Worten des Berliner Erzbischofs Heiner Koch „hoffnungsvoll und erwartungsvoll“ auf das Pontifikat des neues Papstes Leo XIV. „Wir werden sehr schnell mit ihm ins Gespräch kommen, wir sind ganz zuversichtlich“, sagte Koch in einer ersten Reaktion. Zuversichtlich zeigte sich der Erzbischof, dem Papst nahebringen zu können, „was die deutsche Kirche ausmacht an Stärken und Problemen“. Sein erster Eindruck vom neuen Papst sei ein „sehr gewinnender“.

Der Berliner Erzbischof äußerte sich sehr froh darüber, „dass sich die Kardinäle so schnell auf einen Heiligen Vater geeinigt haben“. Er persönlich habe darauf getippt, dass erst am Freitag weißer Rauch aufsteigt. Nun sei er froh, „dass es für eine Weltkirche sehr schnell gegangen ist“.