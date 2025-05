Hertha will Serie bei Preußen Münster fortsetzen

Berlin - Hertha BSC will seine Serie in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen und mit einem Sieg bei Preußen Münster bereits einen Grundstein für die kommende Saison legen. Mit einem Erfolg beim Aufsteiger an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) könnten die Berliner im achten Spiel nacheinander ohne Niederlage bleiben. Münster ist als Tabellen-16. stark abstiegsbedroht.

„Wir wollen keine kleine, sondern eine große Serie. Für uns geht es um 49 Punkte, um Respekt, Anerkennung und das gute Gefühl, das wir uns erhalten wollen“, sagte Trainer Stefan Leitl über die Ziele in den letzten zwei Spielen. Gegen Münster muss der 47-Jährige gleich auf zehn Spieler verzichten. Unter anderem ist Kapitän Toni Leistner nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt.