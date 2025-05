Der SC Magdeburg bleibt im Rennen um die Meisterschaft. In Gummersbach setzt sich der Titelverteidiger in einem engen Spiel knapp durch.

Tim Hornke war bester Magdeburger Schütze in Gummersbach

Gummersbach - Der SC Magdeburg bleibt im Rennen um den Meistertitel. Beim VfL Gummersbach siegten die Elbestädter mit 32:31 (15:15). Bester Magdeburger Schütze war Tim Hornke mit acht Treffern. Der Titelverteidiger bleibt damit an Berlin und Melsungen dran und hat weiter nur einen Minuspunkt mehr auf dem Konto als das Spitzenduo.

Beim SCM stand Oscar Bergendahl erstmals seit seiner Verletzung im Hinspiel im Dezember wieder im Aufgebot. Magdeburg begann defensiv stark, konnte aber nicht alle Angriffe verwerten. In der ausgeglichenen Partie blieb Gummersbach dran und konnte nach knapp 13 Minuten erstmals ausgleichen (7:7.). Magdeburg holte sich die Führung zurück, brachte aber keine Kontrolle ins Spiel.

Vier Treffer von Rechtsaußen Hornke in Serie brachten den SCM nach dem Wechsel erstmals mit vier Toren in Front (23:19/42.). Doch Gummersbach kam erneut zurück und glich beim 24:24 aus. Danach das gleiche Bild: Magdeburg setzte sich immer wieder leicht, aber nicht vorentscheidend ab. 23 Sekunden vor Schluss traf Gummersbach zum Anschluss, kam danach aber nicht mehr in Ballbesitz.