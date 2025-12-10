Der SC Magdeburg bleibt unangefochten Spitzenreiter der Handball-Bundesliga. Gegen die MT Melsungen setzen sich die Elbestädter nach 45 Minuten ab und siegen am Ende noch klar.

Magdeburg - Der SC Magdeburg ist in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen die MT Melsungen gab es am Mittwochabend ein 31:27 (15:13) vor 6.600 Zuschauern. Es war der 14. Sieg des SCM im 15. Ligaspiel. Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit acht Treffern.

Nach Ablauf seiner Sperre wegen einer positiven Dopingprobe war SCM-Torwart Nikola Portner erstmals wieder in der Getec-Arena und wurde mit Sprechchören begrüßt. Im Kader stand der Schweizer allerdings nicht.

Magdeburg kam schwer in die Partie, fand in der Abwehr nicht recht den Zugriff - führte nach neun Minuten dennoch knapp (6:5). Nach 17 Minuten stürzte Magdeburgs Gisli Kristjansson unglücklich auf den Hallenboden, kehrte erst nach der Pause zurück. Die Grün-Roten hatten Probleme mit dem 7-gegen-6 der Gäste, führten zur Pause dennoch knapp.

Nach der Halbzeit glich Melsungen aus (15:15/33.), setzte weiter konsequent auf den siebten Feldspieler, doch der SCM arbeitete sich geduldig wieder den Zwei-Tore-Vorsprung heraus (19:17/39.). Fehler der MT im Angriff nutzten die Gastgeber, um den Vorsprung erstmals auf vier Tore zu stellen (25:21/46.). Melsungen ging zusehends die Kraft aus, Magdeburg setzte sich weiter ab - und sicherte sich den Sieg.