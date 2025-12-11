In Asyleinrichtungen leben Menschen unterschiedlicher Herkunft auf engem Raum. In Halberstadt ist es zu Auseinandersetzungen gekommen - rund 50 Polizeibeamte rückten an.

Halberstadt - Wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist die Polizei zu einem größeren Einsatz in die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt (Landkreis Harz) ausgerückt. Am Mittwoch soll es auf dem Gelände wiederholte Konfrontationen derselben zwei Gruppen gegeben haben, so eine Polizeisprecherin in Halberstadt. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Aufgrund der hohen Zahl an Bewohnern und Schaulustigen sei die Polizei mit rund 50 Beamten erschienen, hieß es. Auch ein Polizeihubschrauber war eingesetzt. Die Polizei führte den Angaben zufolge umfangreiche Befragungen durch und sicherte Spuren.

Drei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet sowie ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.