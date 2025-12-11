Von goldenen Erinnerungen bis zu skurrilen Überraschungen: Das Rote Rathaus präsentiert besondere Schätze, die offizielle Besucher in mehr als sieben Jahrzehnten mitbrachten.

Berlin - Goldkreationen, Bären oder Porzellanfiguren: Wenn internationale Politiker, gekrönte Häupter oder andere Promis bei offiziellen Berlin-Visiten das Rote Rathaus besuchen, bringen sie oft Gastgeschenke mit. 500 davon aus mehr als sieben Jahrzehnten sind dort in einer neuen Dauerausstellung zu sehen. Zuvor schlummerten sie teils seit sehr langer Zeit auf dem Dachboden des Rathauses.

Die Schau trägt den Titel „Berlin packt aus – Gastgeschenke aus 75 Jahren“ und wurde vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eröffnet. Interessierte können sie sich während der Öffnungszeiten des Roten Rathauses montags bis freitags von 9.00 bis 18.00 Uhr kostenfrei anschauen.

Zusammengestellt wurde die Ausstellung vom Stadtmuseum Berlin. Wie es hieß, können viele der Präsente gar nicht mehr bestimmten Besuchern oder genauen Besuchsterminen zugeordnet werden, weil das nicht dokumentiert wurde. Sortiert sind sie daher zum Beispiel nach Ländern.

Blickfang ist eine Sammlung kunstvoller Stücke aus echtem Gold. Teils skurril muten unterschiedlichste Varianten von Berliner Bären an, die Gäste mitbrachten. In einer der Vitrinen werden wechselnd aktuelle Geschenke gezeigt.