Magdeburg - Der SC Magdeburg hat seinen 20. Saisonsieg in der Handball-Bundesliga hart erkämpfen müssen. Gegen den HC Erlangen erarbeiteten sich die Elbestädter am Donnerstagabend vor 6600 Zuschauern einen 27:22 (15:13)-Arbeitssieg. Bester Magdeburger Schütze war Tim Hornke mit sieben Treffern.

Magdeburg begann mit Philipp Weber in der Anfangssieben, doch insgesamt fehlte die Power. Das Spiel startete enorm torarm, nur fünf Treffer nach einer Viertelstunde. SCM-Trainer Bennet Wiegert reagierte stinksauer. „Nach zwölf Minuten bin ich gezwungen, eine Auszeit zu nehmen“, schimpfte Wiegert und forderte mehr Intensität und Feuer von seinem Team. Doch auch als Magdeburg seine erste Sieben aufs Feld brachte, verteidigten die Gäste weiter aufmerksam, hatten in Bertram Obling einen starken Rückhalt im Tor und gingen mit nur zwei Toren Rückstand in die Kabine.

Nach der Pause agierte Erlangen mit einer offensiveren Deckung, doch Magdeburg schaffte es, sich erstmals auf drei Tore abzusetzen, obwohl im Offensivspiel längst nicht alles nach Wunsch lief. Erlangen verkürzte, weil die Magdeburger im Abschluss schwächelten. Doch ein 4:0-Lauf brachte den SCM knapp zehn Minuten vor Schluss mit fünf Treffern in Front. Erlangen hatte - auch wegen der Disqualifikation von Nikolai Link (51.) - nichts mehr zuzusetzen.