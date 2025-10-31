Die Gruppe Santiano stürmt erneut die Charts: Mit „Da braut sich was zusammen“ landet sie zum neunten Mal auf Platz eins - dicht gefolgt von einer US-Popikone, die ebenfalls als Garant für Hits gilt.

Baden-Baden - Santiano gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre. Ein neues Album der Gruppe ist ein Charts-Garant - auch dieses Mal. Die Formation aus dem nördlichen Schleswig-Holstein steigt mit ihrem Werk „Da braut sich was zusammen“ auf Platz eins der Charts ein.

Damit feiert Santiano das neunte Nummer-eins-Album, wie GfK Entertainment mitteilt. Bereits das Debüt „Bis ans Ende der Welt“ (2012) katapultierte sie an die Spitze der Charts. Und da landeten bisher alle Alben der Band. Die Musiker mischen in ihren hymnischen Songs Elemente von Seemannsliedern, Irish Folk, Pop und Rock.

Taylor Swift wieder vorn dabei

Eine Charts-Garantie hat auch Taylor Swift mit ihren Liedern. Sie klettert mit „The Life Of A Showgirl“ diese Woche zurück auf Rang zwei der Albumcharts. Auf Platz drei steigt Bruce Springsteen mit einem Re-Issue von „Nebraska“ ein. Das Album von 1982 ist Gegenstand eines neuen Kinofilms über den US-Rocker.

In den Single-Charts liegt US-Superstar Swift mit „The Fate Of Ophelia“ weiter vorn. Auch auf Platz zwei und drei ist keine Bewegung: Hier rangieren wieder „Golden“ aus dem Soundtrack des Films „KPop Demon Hunters“ (zwei) und „Ordinary“ von Alex Warren.

„No Broke Boys“ von Disco Lines & Tinashe liegt diese Woche auf der Vier vor einem Neueinstieg auf Platz fünf: „Bleib stark“ von Aymo, Aymen & Amo.