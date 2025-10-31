Trotz großer Verletzungssorgen kämpft sich Preußen Münster gegen Kiel noch zu drei Punkten. Dabei läuft es lange Zeit gut für den Bundesliga-Absteiger.

Münster - Mit einem großen Kraftakt hat Preußen Münster seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet und Holstein Kiel nach vier Spielen wieder eine Niederlage zugefügt. Drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale gab der Bundesliga-Absteiger die Partie am Freitagabend nach einer 1:0-Führung noch aus der Hand und verlor vor 10.491 Zuschauern im Preußenstadion mit 1:2 (1:0).

Damit überflügelten die Gastgeber den Gegner Kiel in der Tabelle und schoben sich mit 14 Punkten vorerst auf den neunten Rang vor. Der Kieler Aufschwung wurde zunächst wieder gestoppt und der Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst.

Früher Rückstand für Münster

Die ohne neun verletzte Spieler angetreten Münsteraner verloren in der zehnten Minute in Malik Batmaz auch noch den zehnten Profi nach Verletzung und kassierten kurz darauf prompt den Gegentreffer zum 0:1. Dabei schloss Adrian Kapralik einen perfekten Angriff über Lasse Rosenboom und Alexander Berhardsson zum Führungstreffer für die Kieler ab (18. Minute).

Münster hatte zunächst Pech, als Charalambos Makridis nur die Latte traf (40.). Einen zweifelhaften Foulelfmeter nutzte Oliver Batista Meier zum Ausgleich (60.). Den Siegtreffer für die Preußen erzielte Yassine Bouchama (77.).