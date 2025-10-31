Die frühere Viva-Moderatorin Gülcan Kamps hat offen geteilt, dass sie sich ein zweites Kind wünscht - und darf sich nun freuen. Sie ist schwanger.

Düsseldorf - Die Moderatorin und TV-Persönlichkeit Gülcan Kamps erwartet ihr zweites Kind. „Wir freuen uns riesig“, teilte die 43-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Zudem schrieb sie in dem Beitrag: „BABYKAMPS2 is coming“, garniert mit Herz-Icons und Hashtags wie #pregnant, #magic und #alreadyinlove.

Gülcan Kamps, die unter ihrem Mädchennamen Karahanci beim Musiksender Viva als Moderatorin bekannt wurde, heiratete 2007 den Unternehmersohn Sebastian Kamps im Rahmen eines Reality-Formats im TV. Im Juni 2021 machte sie eine Schwangerschaft öffentlich, hält das Kind aber aus der Öffentlichkeit heraus.

Bereits mehrfach hat die Influencerin geteilt, dass sie und ihr Mann sich ein zweites Kind wünschen. So schrieb sie etwa im April 2023 auf Instagram: „Ich (wir) haben gestern entschieden, es geht weiter mit Baby Nr. 2 (sofern das Universum mitspielt).“