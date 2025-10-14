Mit fast zwei Jahren Verzögerung gehen die Arbeiten in dem bei Touristen besonders beliebten Ausflugsziel zu Ende.

Das Ende der Sanierungsarbeiten im Innenhof des Zwingers war ursprünglich für Ende 2023 geplant. (Archivbild)

Dresden - Mit einer feierlichen Übergabe eröffnet der Innenhof des berühmten Dresdner Zwingers am Dienstag nach viereinhalb Jahren Sanierungsarbeiten wieder komplett für Besucher. Bei der Feier am Nachmittag (14 Uhr) öffnen Ministerpräsident Michael Kretschmer und Finanzminister Christian Piwarz (beide CDU) offiziell den Bauzaun.

Anschließend steht der Hof erstmals seit 2021 wieder ganz für Besucher offen. Für Interessierte gibt es Präsentationen der Zwingerbauhütte und des Landesamtes für Archäologie (15.30 Uhr).

Ursprünglich sollte die Sanierung bereits bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Kosten lagen laut Angaben des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) vom Juni bei rund 15,4 Millionen Euro - gut fünf Millionen Euro mehr als zuvor geplant.

Der im Auftrag von Kurfürst August dem Starken errichtete Dresdner Zwinger gilt als das bedeutendste Bauwerk des Spätbarock und als Wahrzeichen der Stadt. Er diente nach seiner Einweihung im Jahr 1719 als Ort fürstlicher Repräsentation und höfischer Feste sowie zur Aufbewahrung der herrschaftlichen Sammlungen.