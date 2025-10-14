Zum Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg grau und trüb. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Bewölkung, vereinzelt auch mit Nebel.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg bleibt es zu Beginn der Woche herbstlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Dienstag zunächst stark bewölkt, vereinzelt ist Sprühregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel weiter stark bewölkt, gebietsweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf acht bis sechs Grad. Am Mittwoch löst sich der Nebel im Tagesverlauf auf. Es bleibt bewölkt, aber überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 13 bis 15 Grad.