Fünf Sekunden Ablenkung am Lkw-Steuer können fatale Folgen haben. Ein Überschlagssimulator an der A12 macht die Risiken erfahrbar.

Jacobsdorf - Wie gefährlich sind fünf Sekunden Ablenkung im Straßenverkehr? An der stark befahrenen Autobahn 12 wollen die Autobahn GmbH des Bundes und die Polizei am Dienstag und Mittwoch zeigen, welche Folgen Unaufmerksamkeit am Lkw-Steuer hat. An der Raststätte Biegener Hellen Süd bei Jacobsdorf lasse sich in einem Lkw-Überschlagssimulator hautnah erleben, welche Kräfte bei einem Unfall wirkten, kündigte die Autobahngesellschaft an.

Die Präventionstage werden jeweils von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr organisiert. Polizei und Autobahn GmbH wollen dabei mit Lkw-Fahrern über Unfallgefahren ins Gespräch kommen. Die A12 gilt als wichtige Ost-West-Verbindung. Die Autobahnraststätte Biegener Hellen im Kreis Oder-Spree ist nicht allzu weit von Frankfurt (Oder) entfernt.