  3. Unfälle: Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß

Bei Nordhorn sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Fahrer starb, der andere wurde leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Von dpa 14.10.2025, 06:34
Zwei Autos stoßen zusammen, ein Fahrer stirbt an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Nordhorn - Am Montagabend ist es bei Nordhorn zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.16 Uhr kollidierten zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Einer der Fahrer starb an der Unfallstelle, der andere wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiermittlungen laufen.