weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Unfälle: Transporter prallt auf Lkw – tödlicher Unfall bei Neuruppin

Unfälle Transporter prallt auf Lkw – tödlicher Unfall bei Neuruppin

Stockender Verkehr auf der A 24 endet dramatisch: Ein Transporter fährt auf einen Lkw auf.

Von dpa 14.10.2025, 09:02
Auf der Autobahn bei Neuruppin fährt ein Transporter auf einen Lkw auf. Der Fahrer stirbt.
Auf der Autobahn bei Neuruppin fährt ein Transporter auf einen Lkw auf. Der Fahrer stirbt. Stefan Puchner/dpa

Neuruppin - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 24 bei Neuruppin ist der Fahrer eines Transporters gestorben. Der Mann fuhr mit seinem Wagen am Montagnachmittag auf einen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw stand wegen stockenden Verkehrs auf der rechten Spur Richtung Hamburg zwischen den Ausfahrten Neuruppin Süd und Neuruppin. Die Unfallursache war zunächst unklar.