Neuruppin - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn A 24 bei Neuruppin ist der Fahrer eines Transporters gestorben. Der Mann fuhr mit seinem Wagen am Montagnachmittag auf einen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw stand wegen stockenden Verkehrs auf der rechten Spur Richtung Hamburg zwischen den Ausfahrten Neuruppin Süd und Neuruppin. Die Unfallursache war zunächst unklar.