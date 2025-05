Hamburg - Knapp ein Jahr nach ihrer Trennung haben sich Sänger Marc Terenzi und Moderatorin Verena Kerth vor Gericht wiedergesehen. Der Anlass: Vor knapp zwei Jahren, am 22. August 2023, soll Terenzi zur Mittagszeit unter Alkoholeinfluss in einem Hotel in St. Georg seine damalige Verlobte „geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt haben“. Die Geschädigte soll Schürfwunden an Ellenbogen und Knien erlitten sowie einen abgerissenen Fingernagel davongetragen haben. Nach der Urteilsverkündung konnte der Sänger aufatmen: Das Gericht sprach den 46-Jährigen von den Vorwürfen frei.

Beide leben in einer „toxischen Beziehung“

„Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist“, sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Es sei offensichtlich, dass Marc Terenzi und Verena Kerth in einer „toxischen Beziehung“ gelebt haben, in der sich beide Verletzungen zugefügt haben und in der „beide als Verlierer herausgehen“, sagte die Amtsrichterin. Auch die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung hatten einen Freispruch gefordert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ein „gegenseitiges Gerangel“ gegeben habe, „dessen genauen Hergang wir nicht rekonstruieren können.“

Zu Beginn der Verhandlung sagte Terenzi: „Es war ein Abend, wie er oft passiert ist“. Nach einer durchzechten Nacht auf dem Hamburger Kiez habe er nur seine Ruhe haben wollen, aber Verena sei laut geworden und habe ihn beschimpft. „Sie hat mich in unserer Beziehung immer wieder geschlagen“, sagte der 46-Jährige. So zum Beispiel auch im Dschungelcamp, wo er ein blaues Auge davontrug. Er habe Probleme mit Alkohol gehabt und trotzdem habe sie ihm immer wieder Alkohol gegeben. Warum er trotzdem bei ihr geblieben ist, wisse er auch nicht. Nach dem Streit habe er das Hotelzimmer verlassen wollen, dabei habe ihm Kerth den Koffer aus der Hand reißen wollen, dabei sei ihr Fingernagel abgerissen.

Auch Verena Kerth sagte aus

Die Moderatorin schilderte eine andere Version der Geschehnisse. Als sie das Gericht in schwarzer Hose und weißem Hemd betrat, würdigte sie Terenzi keines Blickes. Marc sei an diesem Abend eifersüchtig gewesen und habe laut herumgeschrien, sagte die 43-Jährige. Dann habe er sie zu Boden gerissen und über den Teppich gezerrt, so dass sie Schürfwunden an Ellenbogen und Knien davontrug. Er sei außer sich gewesen und sie habe Angst „wie noch nie“ gehabt, sagte Kerth unter Schluchzen und Tränen. Er habe sogar gesagt, dass er sie vom Balkon schmeißen wolle. Natürlich habe sie auch „um sich geschlagen“, aber nur um sich zu wehren.

Als weitere Zeugen waren Polizeibeamte, ein Freund und eine Hotelmitarbeiterin geladen. Sie bestätigten, das beide an dem Morgen sehr aufgewühlt und stark alkoholisiert gewesen seien und erst gegen 6 Uhr morgens in dem Hotel ankamen. Zum Schluss ließ die Richterin eine Aufnahme abspielen, die Verena Kerth aufgenommen hatte, als sie an dem Morgen mit einem Freund telefonierte. Darin hört man beide fluchen und sich gegenseitig beschimpfen, Marc Terenzi sagt: „Lass mich in Ruhe jetzt“ und Verena Kerth wimmert: „Du hast mir wehgetan.“

Terenzi begann seine Karriere als Sänger der Boygroup Natural. Von 2004 bis 2010 war der US-Amerikaner mit Popsängerin Sarah Connor verheiratet, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Der ehemalige „RTL-Dschungelkönig“ und Kerth kamen 2022 zusammen. Im Januar 2023 machte Terenzi der Moderatorin, die in dem Jahr selbst bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teilgenommen hatte, in der RTL-Sendung einen Heiratsantrag. Im Juli 2024 hatten die beiden ihre Trennung bekanntgegeben.