Dresden - Die Dresdner Eislöwen verstärken sich für die neue Saison mit dem slowakischen Torhüter Julius Hudacek. Wie der Aufsteiger in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Freitag verkündete, wechselt der routinierte Schlussmann von den Kölner Haien an die Elbe und unterschreibt dort einen Vertrag für eine Saison. Hudacek ist nach NHL-Routinier Justin Braun der zweite Neuzugang beim Aufsteiger.

Der 36-Jährige bringt jahrelange Erfahrung aus der KHL, wo er unter anderem für Spartak Moskau und Dinamo Riga zwischen den Pfosten stand, sowie aus den Top-Ligen in Schweden, Tschechien und der Slowakei mit. Mit der Nationalmannschaft seines Landes holte er 2012 WM-Silber. Anfang 2024 wechselte er erstmals in die DEL zu den Löwen Frankfurt. In der vergangenen Saison stand er 47 Mal im Tor der Kölner Haie, mit denen er es bis ins Play-off-Finale schaffte.

„Julius hat seine Klasse in unterschiedlichen Ligen gezeigt. Ob in der KHL, der SHL oder zuletzt in der DEL hat er mit Leistung überzeugt und war nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch Publikumsliebling. Da er in der DEL bleiben wollte, konnten wir ihn von einem Wechsel nach Dresden überzeugen. Insbesondere für uns als Aufsteiger ist der Torhüter die Schlüsselposition“, sagte Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos.