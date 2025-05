Regensburg - Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg hat Michael Wimmer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 44-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Seit Februar stand der aus dem niederbayerischen Dingolfing stammende Wimmer bei Motherwell FC unter Vertrag. Mit dem Erstligisten aus Schottland gab es eine Ablösevereinbarung.

„Ich bin ein emotionaler und ehrgeiziger Mensch und will das auch von meinen Spielern sehen. Die Vorfreude ist groß, mit der Mannschaft zu arbeiten, zusammenzuwachsen und sich hier beim SSV Jahn etwas aufzubauen“, wurde Wimmer in einer Vereinsmitteilung zitiert.



2022 fungierte Wimmer sieben Spiele als Interimstrainer beim VfB Stuttgart, zuvor war er als Co-Trainer beim VfB und beim FC Augsburg tätig. Nach der kurzen Chefposition in der Bundesliga arbeitete er als Coach bei Austria Wien. Bis 2018 war der Fußball-Lehrer außerdem jahrelang in unterschiedlicher Funktion im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg tätig.