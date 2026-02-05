Im Landtag in Dresden geht es mitunter recht lautstark zu. Bei der 25. Sitzung der laufenden Legislaturperiode wurde es notgedrungen ungewohnt still.

Dresden - Der Sächsische Landtag hat am Donnerstag mit technischen Problemen gekämpft. Bei der Aktuellen Stunde des Parlamentes fiel zweimal der Strom aus und setzte auch die Mikrofonanlage und die Videotechnik außer Gefecht. Bei der Debatte um das Jugendstrafrecht erwischte es die CDU-Abgeordnete Susann Leithoff mitten in einer Rede. Landtagspräsident Alexander Dierks blieb entspannt und lobte die Techniker zumindest dafür, den alten Zustand nach kurzer Zeit wieder hergestellt zu haben.