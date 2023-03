Pirna - Sachsenforst will in den sächsischen Staatswäldern in diesem Jahr erneut rund fünf Millionen Bäume pflanzen. Mit der Bepflanzung sollen die durch den Klimawandel stark geschädigten Wälder wieder bewaldet und der notwendige Waldumbau vorangebracht werden, wie der Staatsbetrieb am Donnerstag mitteilte.

In diesem Jahr sollen demnach 29 verschiedene Baum- und Straucharten in die Erde gebracht werden, vor allem Rotbuchen (etwa 28 Prozent) und Eichen-Arten (etwa 25 Prozent), aber auch die zukunftsträchtige Weiß-Tanne (rund 19 Prozent). Für die Maßnahme werden in diesem Jahr erneut 14 Millionen Euro vom Land zur Verfügung gestellt.