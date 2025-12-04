Auf Bundesebene ist für die aufgelöste und als rechtsextremistisch eingestufte Junge Alternative schon Ersatz geschaffen worden. Auch in Sachsen soll es bald einen neuen Verband geben.

In Sachsen soll im kommenden Jahr ein Landesverband der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gegründet werden. (Symbolbild)

Bautzen - In Sachsen soll im kommenden Jahr ein Landesverband der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gegründet werden. Angestrebt sei dies innerhalb der ersten Monate 2026, bestätigte Lennard Scharpe auf Anfrage. Der Bautzner Stadtrat war bei der Gründungsversammlung der Generation Deutschland im hessischen Gießen am Wochenende zum Finanzbeauftragten gewählt worden. Er erklärte, dass er bei einer Gründung in Sachsen auch für den Landesvorsitz kandidieren wolle. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ über die Pläne berichtet.

Vorgängerorganisationen rechtsextremistisch

Die Vorgängerorganisation Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem sich die AfD von ihr getrennt hatte. Der Grund: Die JA war als eigenständiger Verein nur lose an die AfD angebunden. Als Verein lief die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestufte JA auch Gefahr, verboten zu werden.

Die sächsische JA hatten sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz als auch das Landesamt in Sachsen 2023 als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.