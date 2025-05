Magdeburg - Sachsen-Anhalt erinnert am Donnerstag an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. „Wenige Tage sind für die deutsche Geschichte so symbolträchtig wie der 8. Mai 1945“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Der Tag erinnere an die historische Verantwortung. „Wir halten unsere freiheitliche Ordnung zwar für selbstverständlich. Aber auch sie kann fragil werden und erodieren.“ Zum Anlass des Gedenktages hat das Innenministerium in Magdeburg die Beflaggung aller Dienstgebäude des Landes mit der Flagge der Europäischen Union angeordnet.