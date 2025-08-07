Ein Mann ist mit seinem Rad unterwegs, als es in einer Kurve plötzlich kracht. Der Abend endet für ihn im Krankenhaus.

Rettungskräfte brachten den 50-Jährigen in eine Klinik, während die Polizei die Unfallstelle sicherte. (Symbolbild)

Erfurt - Ein Radfahrer ist im Süden Erfurts bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei touchierte der 50-Jährige im Sachsenburgweg in einer Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug und stürzte von seinem Mountainbike.

Er wurde demnach schwer verletzt in eine Klinik gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.