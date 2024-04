Gotha - Wolf, Borkenkäfer und japanischer Staudenknöterich besiedeln die Ausstellungshalle des Herzoglichen Museums in Gotha: Die Jahreshauptschau der Friedenstein Stiftung Gotha wirft einen Blick auf die Komplexität der Umwelt. Die Ausstellung „S.O.S. Grünes Herz. Unsere Natur im Wandel“ wird am Samstag eröffnet und zeigt an Beispielen aus dem Gothaer Umfeld, welchen Einfluss der Mensch auf seine Umwelt hat, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte.

Bis zum 27. Oktober sind rund 100 Exponate zu sehen, darunter überwiegend präparierte Tiere, Insektenkästen, naturwissenschaftliche Modelle sowie Gemälde, Kupferstiche und Porzellan. Ergänzt werden diese durch digitale und analoge Stationen. Besonderes Highlight sei ein stilisiertes Großdiorama, das die Ausstellungsthemen visuell zugänglich mache, hieß es.

Die Schau beleuchtet den Angaben nach nicht nur seltene und gefährdete, sondern auch eingeschleppte Arten, die die Ökosysteme bedrohen. Konzepte und Perspektiven des Natur- und Artenschutzes werden ebenso vorgestellt wie Projekte zum Klimaschutz. Neben Erfolgen würden zugleich Grenzen aufgezeigt und Kontroversen diskutiert.

Die Besucher seien eingeladen, ihre Vorstellung von Natur zu überdenken und sich mit den Herausforderungen des zeitgemäßen Naturschutzes auseinanderzusetzen, erklärte Christian Göcke, einer der drei Kuratoren der Ausstellung. Diese richte sich an ein breites Publikum, nicht nur aus Gotha und sei für alle Altersklassen interessant.