Zusätzlich zu mehreren Streckensperrungen fallen an diesem Sonntag zahlreiche S-Bahnen zwischen Westkreuz und Charlottenburg aus. Grund sind nach Bahnangaben Reparaturarbeiten.

Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Sonntag zwischen den Stationen Charlottenburg und Westkreuz mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Grund sind Reparaturarbeiten an diesem Abschnitt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Demnach fahren dort vorerst nur noch alle 20 Minuten Züge der Linie S7. Der 10-Minuten-Takt der S7 besteht demnach nur zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg sowie Grunewald und Potsdam. Die S3 fährt während der Reparaturarbeiten nur zwischen Erkner und Charlottenburg sowie Westkreuz und Spandau. Die S5 verkehrt von Strausberg Nord bzw. Mahlsdorf bis nach Charlottenburg.

Umleitungen und Ersatzverkehr

Wie lange die Reparaturen andauern, ist unklar. Die S-Bahn bittet Fahrgäste, zwischen Charlottenburg und Spandau auf die U-Bahn-Linie 7 umzusteigen oder Regionalzüge nach Spandau und Wannsee zu nutzen.

Bereits an anderer Stelle kommt es zu Behinderungen im S-Bahn-Netz: Wegen Bauarbeiten an Stellwerken läuft noch bis Montagfrüh um 1.30 Uhr Bus-Ersatzverkehr zwischen Schöneweide und Neukölln, Schöneweide und Treptower Park, Pankow und Karow sowie Pankow und Hohen Neuendorf. Auch zwischen Wartenberg und Springpfuhl müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen.