Immerhin hat sich Bodo Ramelow ein Senioren-Bike geleistet und einen Anhänger für Hündin Lilo. Denkt Thüringens langjähriger Ministerpräsident an Rente? Am Montag wird der Linke-Politiker 70.

Erfurt - Lust auf eine große Feier hat Bodo Ramelow nicht: „Ich begehe den 70. im ganz kleinen Familienkreis – keine zehn Leute. Jeder von ihnen ist mir sehr wichtig.“ Öffentliche Huldigungen mit Stehempfang und Tischen voller Blumensträuße möchte er nicht, sagt Thüringens ehemaliger Ministerpräsident und heutige Bundestags-Vizepräsident im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Geburtstage seien ihm nicht wirklich wichtig. Doch wie geht der wohl erfolgreichste Linke mit dem Älterwerden um, wie sieht er seine Zukunft?

Privatier – nein, danke

Ramelow war unter den deutschen Länderchefs als Linker ein Unikat: Jahre stand er in Thüringen an der Spitze einer rot-rot-grünen Regierung. Der gebürtige Niedersachse kam direkt nach dem Mauerfall als Gewerkschaftsfunktionär nach Thüringen, in den 1990er Jahren wechselte er in die Politik.

Bei der Landtagswahl 2024 verlor die Linke Stimmen, Ramelow hatte keine Chance auf eine dritte Amtszeit. Dann kam die vorgezogene Bundestagswahl, Ramelow engagierte sich bei den „Silberlocken“ der Linken, gewann 2025 seinen Wahlkreis in Erfurt und wurde mit 69 Jahren Bundestags-Vize für seine Partei.

„Ich habe das große Glück, selbst entscheiden zu können, was und wie lange ich arbeite. Es wäre gut, wenn die Rentendebatte über Beitragsjahre dazu führt, dass das künftig viele Menschen können.“ Einen finanziellen Vorteil habe er von seinem Bundestagsmandat nicht. „Das ist in Ordnung, weil es um öffentliche Gelder geht“. Seine gesetzliche Rente unter anderem als ehemaliger Gewerkschafter würde halbiert, seine Ministerpräsidentenpension komplett mit den Abgeordnetenbezügen im Bundestag verrechnet, sagt Ramelow.

Voll sei sein Terminkalender wie in seiner Zeit als Thüringer Ministerpräsident – kurz vor seinem Geburtstag besuchte er das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe oder sprach bei der Eröffnung des ersten Moschee-Neubaus in Thüringen. „Wenn ich etwas mache, mache ich es ganz.“

Wie Ramelow über das Älterwerden denkt

„Manchmal denke ich, ich bin wie das sprichwörtliche alte Zirkuspferd.... Aber irgendwann ist Schluss.“ Er habe sich für die aktive Politik ein zeitliches Limit gesetzt – noch drei Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode. Für eine weitere Amtszeit im Bundestag werde er definitiv nicht kandidieren. Wichtig sei ihm, fit zu bleiben. Er und seine Frau hätten sich E-Bikes zugelegt, aber es gehe auch zu Fuß mit Hündin Lilo um die Bleilochtalsperre, wo das Ehepaar ein Ferienhaus hat.

Und Ramelow räumt ein: „Wenn Leute verblüfft sind, dass ich 70 bin, dann freut mich das.“ Er lerne immer noch dazu, auch von jungen Leuten. Die Linke habe schließlich die jüngste Fraktion im Bundestag. „Die digitale Welt von Instagram und TikTok übernehmen die Jungen in meinem Büro. Accounts bei X, Bluesky und Facebook bediene ich.“

Und Ramelow, der als wortgewaltig, aber auch aufbrausend gilt, trainiert den präsidialen Stil, der bei turbulenten Bundestagssitzungen von Vorteil sein kann. „Sobald ich auf dem Präsidentenstuhl sitze, schalte ich viele Reize ab, damit ich nicht impulsiv werde. Das habe ich lange trainiert“, sagt er. Er bemühe sich um Respekt allen Abgeordneten gegenüber, „auch den Schreihälsen. Man darf Hass und Gift nicht in sich reinlassen.“

Was nach der aktiven Politik in drei Jahren kommt

Wenn Ramelow über die Zeit nach der Politik spricht, landet er doch wieder in der Gegenwart. „Das aktuelle Buch bei CH Beck ist ein Erfolg und das zweite Buchprojekt beim Verlag bene! ist angefangen.“ Es solle noch in diesem Jahr auf der Buchmesse vorgestellt werden.

„Ich habe aber auch für andere Dinge Kraft.“ Er könne sich vorstellen, auch in Zukunft bei Tarifkonflikten als Schlichter zu agieren – Erfahrungen bei Lokführern, Lufthansa-Bodenpersonal oder der BVG Berlin habe er bereits. Er wolle seine Erfahrung weiter einbringen – Religion, Bildung, sozialer Zusammenhalt seien seine Themen. Und er wolle das Grundstück an der Talsperre genießen – „wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen“. Ramelow: „Es wird nicht so sein, dass ich meiner Frau auf die Nerven gehe.“