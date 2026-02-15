Kein deutsches Paar auf dem Podium: In Neumünster jubelt stattdessen Belgien.

In Neumünster verpassten Raphael Netz und die anderen deutschen Teilnehmer das Podium. (Archivbild)

Neumünster - Beim Weltcup-Heimspiel in Neumünster erlebten die heimischen Dressur-Fans eine Enttäuschung. Keines der deutschen Paare erreichte in der Kür das Podium. Bester Starter war Raphael Netz, der mit Great Escape auf Rang vier kam.

Die Prüfung in der Holstenhalle gewann überraschend die Belgierin Larissa Pauluis. Im Sattel von Flambeau siegte sie vor ihrem favorisierten Landsmann Justin Verboomen. Der Doppel-Europameister sattelte allerdings nicht sein Gold-Pferd Zonik, sondern Djembe.

In der Westeuropa-Liga des Weltcups hat Pauluis durch ihren Sieg nach acht von zehn Stationen die Führung übernommen. Auf Platz zwei liegt Netz.