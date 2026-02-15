In Großschönau fällt ab 15.00 Uhr in vielen Straßen das Trinkwasser aus. Die Feuerwehr rät, sofort Vorräte anzulegen und Vorsorge zu treffen.

In der Gemeinde im Süden des Landkreises Görlitz fällt kurzfristig das Trinkwasser aus. (Symbolbild)

Großschönau - In Teilen Großschönaus (Landkreis Görlitz) ist ab dem Nachmittag die Trinkwasserversorgung unterbrochen. Von 15.00 Uhr bis voraussichtlich Mitternacht komme es in allen Straßen südlich der Bahnstrecke zu einem vollständigen Ausfall, teilte die Feuerwehr mit.

Der Wasserversorger führt den Angaben nach aufgrund eines technischen Störfalls im Bereich „Jägerwäldchen“ dringende Reparaturarbeiten durch. In dem betroffenen Zeitraum würden Wasserhähne, Toiletten und am Netz angeschlossene Entnahmestellen kein Wasser liefern.

Feuerwehr ruft zu Vorräten auf

Bewohner waren dringend angehalten, sich einen ausreichenden Trinkwasservorrat anzulegen und Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Wer nicht zu Hause ist, soll sich mit Familienangehörigen oder Nachbarn absprechen, um die Versorgung sicherzustellen.

Großschönau liegt unweit der Grenze zu Tschechien im Süden des Landkreises Görlitz. Die Gemeinde hat etwa 5.000 Einwohner.