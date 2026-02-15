Zweitligist 1. FC Magdeburg verpasst die Gelegenheit, etwas Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. Gegen Arminia Bielefeld kassieren die Elbestädter bereits die achte Heimniederlage der Saison.

Magdeburg - Relegationsplatz statt Klettertour in der Tabelle. Der 1. FC Magdeburg steckt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter tief im Kampf gegen den Abstieg. Gegen Arminia Bielefeld unterlag der FCM vor 23.759 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Maximilian Bauer (32.) und Benjamin Boakye (88.) trafen für die Gäste. Wegen der schlechteren Tordifferenz rutschte Magdeburg hinter den punktgleichen Rivalen Preußen Münster auf Rang 16 ab.

„Wir haben in der Woche bestimmt 800 Bälle in den Strafraum trainiert. Das ist einfach nicht gut genug“, ärgerte sich Innenverteidiger Marcus Mathisen im Anschluss. „Jetzt müssen wir die nächste Woche wieder Standards trainieren, das ist einfach entscheidend. Es steht 0:0 und dann bekommst du so ein Gegentor“, haderte er.

Wieder ein Gegentor nach Ecke

Mit derselben Formation, die in Fürth drei Punkte geholt hatte, ging der FCM ins Spiel gegen den Tabellennachbarn aus Bielefeld. Die Gäste begannen forsch und verzeichneten einen frühen Lattentreffer von Stefano Russo (3.). Magdeburg konnte sich nur schwer befreien, kam nach einem Konter aber zum ersten Abschluss. Zukowskis Schuss ging aber am Gehäuse vorbei.

Danach zog sich Bielefeld zurück. Magdeburg biss sich an der Abwehr der Ostwestfalen die Zähne aus, wodurch die Partie zunehmend verflachte. Mit einem Fehlpass von Tobias Müller holte der FCM die Bielefelder wieder in den Angriffsmodus. Kurz darauf traf Bauer per Kopf zur Führung.

Magdeburg ohne Durchschlagskraft

Nach Wiederanpfiff kam Magdeburg zunächst kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Das besserte sich im Verlauf der zweiten Halbzeit, aber den Blau-Weißen fehlten weiter die klaren Abschlüsse. Die beste Gelegenheit hatte Baris Atik, dessen Freistoß auf der Latte landete. Der eingewechselte Richmond Tachie (68.) scheiterte am Torwart, Darius Stalmachs (69.) Ablage fand keinen Mitspieler.

Den Magdeburgern fehlte es auch in der Folge an der nötigen Abschluss-Stärke. Die Elbestädter schafften es durchaus in die gefährlichen Zonen, blieben aber zu harmlos. Am Ende legte Bielefeld bei einem Konter sogar noch nach.