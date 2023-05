Frankfurt/Main - Bundesliga-Spielerin ist sie im Alter von nur 13 Jahren bereits. Bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg erreichte sie im März überraschend das Finale im Doppel. Am Freitagnachmittag wurde Deutschlands Tischtennis-Hoffnung Josephina Neumann vom TTC Berlin Eastside auch noch zur Werbung für das internationale WTT-Turnier in Frankfurt am Main eingesetzt. Im Shoppingcenter My Zeil in der Frankfurter Innenstadt bestritt die 13-Jährige einen „Schaukampf der Generationen“ gegen den Herren-Bundestrainer und früheren Doppel-Weltmeister Jörg Roßkopf. Vom 29. Oktober bis 5. November findet zum ersten Mal ein Turnier der neuen WTT-Serie mit allen internationalen Topstars in Deutschland statt.