Kurz nach Mitternacht rückt die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers quasi sekündlich aus. Ein Brand an einem S-Bahnhof hat jetzt auch Auswirkungen auf den S-Bahnverkehr.

Berlin - Wegen eines Feuerwehreinsatzes sind die Ringbahnlinien S41 und S42 zwischen den Stationen Gesundbrunnen und Westhafen unterbrochen. Zur Umfahrung werden die U-Bahnlinien U8, U6 und U9 empfohlen. Laut einem Feuerwehrsprecher brennt ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig der S-Bahnstation Wedding. Es seien keine Menschen gefährdet. 40 Einsatzkräfte seien vor Ort, um das Feuer löschen.