Ein Los aus Leer bringt einem bislang Unbekannten den Millionengewinn beim Silvesterlotto. Auch 2022 hatte ein Tipper aus dem Landkreis Glück.

Leer - Ein bislang unbekannter Glückspilz aus dem Landkreis Leer hat bei der Silvesterlotterie von Lotto Niedersachsen den Hauptgewinn von einer Million Euro abgeräumt. Das Gewinnerlos mit den sechs richtigen Endziffern wurde am 22. Dezember in einer Annahmestelle in Leer gekauft, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Bereits im Jahr 2022 kam ein Gewinner der Silvesterlotterie aus diesem Landkreis.

Teilnehmer, die auf ihren Zettel fünf Richtige stehen haben, gewinnen 50.000 Euro, mit vier Treffen beläuft sich die Ausschüttung auf 5.000 Euro und für eine richtige Zahl gibt es immerhin noch zehn Euro.