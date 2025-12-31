Das Spektakel am Riesenrad London Eye lockt auch in diesem Jahr wieder viele Tausend Menschen an. Bürgermeister Sadiq Khan sieht es als Chance, seine Stadt im besten Licht zu präsentieren.

London/Edinburgh - Mehr als Hunderttausend Menschen haben zum Glockenschlag von Big Ben in London den Jahreswechsel gefeiert. Bei eisigen Temperaturen versammelten sich die Feiernden in einem abgesperrten Bereich am Themseufer gegenüber vom Riesenrad London Eye, um das Feuerwerk anzuschauen. Für die Neujahrsfeier im Londoner Bezirk Westminster wird schon seit Jahren ein Ticket benötigt.

Das 15-minütige Spektakel soll laut dem öffentlichen Rundfunksender BBC mit 12.000 Feuerwerkskörpern das größte in Europa gewesen sein. Londons Bürgermeister Sadiq Khan, der im vergangenen Jahr häufig zur Zielscheibe verbaler Attacken von US-Präsidenten Donald Trump wurde, bezeichnete es als Gelegenheit, „unsere großartige Stadt“ Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu präsentieren. Trump hatte erst kürzlich in einem Interview gesagt, die Stadt sei nicht mehr wiederzuerkennen, und hatte Khan dafür die Schuld gegeben.

In Schottlands Hauptstadt Edinburgh begann die Feier schon Stunden vorher mit dem traditionellen Straßenfest Hogmanay. Das Fest hat in dem nördlichsten britischen Landesteil eine besondere Bedeutung. Weihnachten hingegen war lange Zeit von der presbyterianischen schottischen Kirche als heidnisch geächtet. Im vergangenen Jahr musste Hogmanay wegen starker Winde ausfallen. Aus Schottland stammt auch die in der gesamten angelsächsischen Welt verbreitete Tradition, zum Neujahr das Volkslied „Auld Lang Syne“ zu singen.