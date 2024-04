Jena - Mit einem Erste-Hilfe-Parcours hat die Meisterschaft im Rettungsschwimmen der DRK-Wasserwachten aus Sachsen und Thüringen in Jena begonnen. Dabei wurden Szenarien nachgestellt, wie sie den Rettern auch im echten Leben begegnen können, wie Dirk Junghans, Referent der DRK-Wasserwacht Thüringen, vor dem Start der zweitägigen Meisterschaft am Samstag erklärte.

An verschiedenen Stationen mussten die Teilnehmer etwa Verletzte nach einer Schlägerei und nach Skate- oder Fahrradunfällen versorgen. Um überzeugend Verletzte zu mimen, wurden die ehrenamtlichen Helfer auch entsprechend geschminkt, sagte Junghans. Am Sonntag stehen dann Disziplinen der Wasserrettung auf dem Programm: Dabei müssen die Mannschaften etwa mit Flossen tauchen und Übungen auf Zeit durchführen.

18 Mannschaften aus zehn DRK-Wasserwachten treten bei der Meisterschaft gegeneinander antreten. Die Gewinner qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb.

In Thüringen zählt die DRK-Wasserwacht rund 1600 Rettungsschwimmer in 30 Ortsverbänden. Die Helfer betreuen 35 Rettungsstationen an Badegewässern und in Schwimmbädern. Von den 4800 Mitgliedern der DRK-Wasserwacht in Sachsen sind 3065 als Rettungsschwimmer qualifiziert.