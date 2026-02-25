Unbekannte versprühen Reizstoff in einer Schule in Halle. Sechs Kinder werden leicht verletzt und kommen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Halle - Bislang Unbekannte haben im Flur einer Gemeinschaftsschule in Halle Reizstoff versprüht und so mehrere Schüler leicht verletzt. Sechs Kinder seien ins Krankenhaus gebracht worden, erklärten die Beamten. Nun werde ermittelt.

Die Einsatzkräfte seien am Mittwochvormittag wegen eines Körperverletzungsdelikts an die Schule am Franckeplatz gerufen worden, hieß es. Nachdem der Reizstoff versprüht wurde, sei der Unterricht für den Tag eingestellt worden.