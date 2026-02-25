Chemnitz - Die Polizei hat in der Region Chemnitz die Räumlichkeiten von 21 Personen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie durchsucht. Dabei seien jeweils mehr als 40 Handys und Computer sowie über 100 Speichermedien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Gegen die Verdächtigen im Alter von 11 bis 71 Jahren werde wegen Besitzes, Verschaffung oder Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. Zwei 47 und 54 Jahre alte Männer stünden zudem unter Verdacht, Kinder ohne Körperkontakt sexuell missbraucht zu haben.