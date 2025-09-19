Eigentlich war er unterwegs von Italien nach Dänemark. Doch die Reise des Busses endete vorerst in Hamburg. Und dann auch noch ausgerechnet im Elbtunnel.

Hamburg - Ausgerechnet im Elbtunnel in Hamburg war für einen Reisebus aus Italien die Fahrt vorerst zu Ende. Wegen eines technischen Defektes war der Bus am frühen Morgen in der rechten Röhre des Tunnels stehen geblieben, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale in Hamburg sagte. Das löste im morgendlichen Berufsverkehr einen langen Stau aus. Der Verkehr staute sich auf der Autobahn 7 in Richtung Norden den Angaben zufolge rund acht Kilometer weit bis Hamburg-Heimfeld. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Erst etwa zweieinhalb Stunden später konnte der Bus aus dem Tunnel geschleppt werden. „Der Verkehr läuft wieder“, sagte der Sprecher dazu. Die Fahrgäste mussten den Angaben zufolge im Elbtunnel in einen anderen Reisebus umsteigen. Der Reisebus war auf dem Weg nach Dänemark.