Auf der Autobahn 9 in Thüringen sind die Rettungskräfte am Sonntag zu einem schweren Unfall zwischen Dittersdorf und Triptis gerufen worden.

Triptis - Ein geplatzter Reifen ist vermutlich die Ursache für einen Unfall auf der Autobahn 9 in Thüringen gewesen, bei dem sich ein Autofahrer am Sonntag schwer verletzt hat. Ein sieben Jahre altes Mädchen in seinem Wagen zog sich leichte Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 51-jährige Fahrer aus Bayern war in Richtung Berlin unterwegs, als er zwischen Dittersdorf und Triptis die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und landete auf einer Böschung neben der A9. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 30.000 Euro.