Ein Silo voller Reifen unweit der Autobahn steht lichterloh in Flammen – die Warn-App schlägt Alarm. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Ein brennendes Reifenlager sorgt in Könnern für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Anwohner sollen wegen gefährlicher Rauchgase Türen und Fenster geschlossen halten. (Symbolbild)

Könnern - In Könnern im Salzlandkreis kämpfen Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen eines brennenden Reifenlagers. 24 Einsatzfahrzeuge mehrerer Ortsfeuerwehren der Stadt Könnern sowie der Stadt Bernburg seien vor Ort im Einsatz, teilte die Leitstelle des Salzlandkreises mit. Demnach stehe ein landwirtschaftliches Silo in der Nähe der Autobahn 14, in dem Reifen gelagert werden, in Vollbrand. Anwohner wurden per Warn-App wegen starker Rauchentwicklung und gefährlicher Brandgase dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Verletzte gebe es bislang nicht, teilte die Leitstelle weiter mit. Ob die starke Rauchentwicklung auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der naheliegenden Autobahn hat, werde derzeit durch die Polizei geprüft. Der Einsatz vor Ort dauert an.