Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto springt ein Reh in ein Hafenbecken. Schwimmen kann das Tier. Nur alleine rauskommen - das gelingt ihm nicht.

Reh in Varel aus Hafenbecken gerettet

Friesland - Ein Reh ist in Friesland aus einem Hafenbecken gerettet worden. Passanten in Varel griffen im richtigen Moment zu und zogen das verängstigte Wildtier aus dem Wasser, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Das Reh sei daraufhin sogleich - scheinbar unverletzt - in die Freiheit gesprungen.

Die Polizei war am Samstagnachmittag gerufen worden, weil das Reh bei einem Sprung auf die Straße von einem Auto touchiert worden war und daraufhin in das Hafenbecken gesprungen war. Zwar konnte das Tier schwimmen, doch raus kam es aus dem Wasser alleine nicht.

Neben Polizei wurden auch Feuerwehr, DLRG und ein Jäger für die tierische Rettungsaktion alarmiert. Am Ende gelang jedoch beherzten Passanten die entscheidende Aktion.