Dresden - Der Dienstag wird in Sachsen regnerisch und windig. Vor allem im Norden Sachsens ist am Vormittag mit Regen zu rechnen. In der zweiten Tageshälfte kann es in ganz Sachsen immer wieder zu Schauern kommen, vereinzelt sind auch Gewitter zu erwarten. Tagsüber bleibt der Himmel bewölkt, die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad.

In der Nacht legen sich Sturm und Wind etwas und die Temperatur sinkt auf bis zu 2 Grad. Der Himmel bleibt weiterhin bewölkt und es ist mit Regenschauern zu rechnen.