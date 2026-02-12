Lembruch - Beim Brand eines reetgedeckten Hauses in Lembruch im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von geschätzt rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Mittwochabend niemand, das Haus war seit mehreren Jahren ungenutzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant entdeckte das brennende Dach und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten allerdings das völlige Abbrennen des Daches nicht verhindern - dafür aber das Übergreifen der Flammen auf ein Hotel. Das Feuer wurde gelöscht, das Haus ist einsturzgefährdet. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt.