Mürbes Eis, steigendes Wasser: Auf der Oder wächst die Gefahr von plötzlichen Wasserstands-Anstiegen. Für Frankfurt (Oder) gibt es eine Hochwasserwarnung.

Auf der Oder hat sich in den vergangenen Woche eine Eisdecke gebildet. (Archivbild)

Frankfurt (Oder) - In Frankfurt (Oder) besteht Hochwassergefahr. Da die Eisdecke auf der Oder brüchig wird und es zu Verschiebungen kam, stieg der Wasserstand stark. Am Morgen lag er bei über 4 Metern. Das Landesamt für Umwelt sprach am Mittwochabend eine Hochwasserwarnung für die Stadt Frankfurt (Oder) aus.

Die Alarmstufe I war aber noch nicht erreicht - sie liegt bei 4,20 Metern. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Richtwert überschritten werde, teilte die Behörde mit. Im Stadtgebiet Frankfurt sei am Abend eine kurzzeitige Bewegung der Eisdecke beobachtet worden, die zu einem starken Anstieg des Wasserstands am Pegel Frankfurt von rund 50 Zentimetern geführt habe.

Hochwasser-Alarmstufe 1 bedeutet, dass mit einer beginnenden Überflutung von Auen und ufernahen Wiesen zu rechnen ist. Eine Gefahr für Anwohner besteht nicht.