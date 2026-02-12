Ohne Führerschein und mit 2,5 Promille: Nach einem Unfall gibt es mehrere Strafanzeigen gegen einen Fahrer.

Langwedel - Betrunken und ohne Führerschein ist ein Mann mit seinem Auto im Landkreis Verden in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Fahrzeug einer 63-Jährigen zusammengeprallt. Danach floh der 36-Jährige von der Unfallstelle in Langwedel, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Einsatzkräfte fanden ihn im Rahmen einer Fahndung. Bei einem Atemalkoholtest stellten sie den Angaben zufolge einen Wert von 2,5 Promille fest.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten zudem heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat und am Auto ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen war. Sie fertigten daher mehrere Strafanzeigen. Durch den Unfall am Mittwochabend waren die beiden Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Insassen wurden nicht verletzt.