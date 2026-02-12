Beim Goldenen Oval Ende Mai gehört nun auch der Hammerwurf zum Programm. Antreten wird dann auch der WM-Zweite.

Dresden - Vize-Weltmeister Merlin Hummel wird beim Goldenen Oval in Dresden antreten. Der beste deutsche Hammerwerfer hat seine Zusage für das Meeting am 31. Mai im Heinz-Steyer-Stadion gegeben, wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mitteilte. Bei dem Meeting, das zur World Athletics Continental Tour zählt, werden weitere 13 Entscheidungen mit nationalen und internationalen Spitzen-Athleten fallen. Der Hammerwurf wurde extra ins Programm aufgenommen.

Hummel hatte bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im vergangenen September mit 82,77 Metern Silber geholt. Der Athlet von Eintracht Frankfurt hatte dabei für die beste Weite eines deutschen Hammerwerfers seit 25 Jahren gesorgt.

Zuvor holte sich Hummel in Dresden überlegen den deutschen Meistertitel. Der 24-Jährige freut sich auf seinen erneuten Auftritt in der Elbmetropole. „Die Stimmung soll im vergangenen Jahr ja auch richtig krass gewesen sein. Es ist toll, dass wir wieder ein so hochklassiges Meeting in Deutschland haben“, sagte der gebürtige Oberfranke, der nun von der ehemaligen Weltklasse-Hammerwerferin Kathrin Klaas trainiert wird.