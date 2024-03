Das E-Auto lädt am Festland, während die Besitzer im Inselurlaub weilen: In Ostfriesland gibt es nun einen großen Ladepark für E-Fahrzeuge nahe dem Fähranleger. Die Reederei hat damit noch mehr vor.

Norddeich - Das Elektroauto parken, per Fähre auf die Nordseeinsel zum Urlaub reisen und sich später mit dem vollgeladenen Wagen wieder auf den Heimweg machen: Dieser Service steht ab sofort Inselurlaubern im ostfriesischen Norddeich (Landkreis Aurich) zur Verfügung. Die Reederei Norden-Frisia, die dort Fährverbindungen zu den Inseln Juist und Norderney betreibt, eröffnete am Donnerstag in dem Küstenort einen Ladepark für Elektroautos. Insgesamt gibt es Stellplätze mit 264 Ladepunkten. Dafür wurden insgesamt rund 600 Parkplätze mit Solardächern ausgestattet. Nach Angaben der Reederei ist der Ladepark mit 1,7 Megawatt Solar-Leistung der größte dieser Art in Niedersachsen.

Reisende mit einem Elektroauto, die ohne Auto Urlaub auf der Insel machen, können künftig eine Aufladung ihres Fahrzeugs online bei der Reederei zusätzlich zu ihrem Parkplatz am Festland buchen. Mithilfe eines softwaregestützten Lade-Managementsystems wird das Auto sukzessive geladen und ist bei der Rückkehr von der Insel vollgeladen abfahrbereit. Nach Angaben der Reederei ist die Nachfrage nach Ladeplätzen bereits zum Teil vorhanden.

Die Reederei Norden-Frisia sieht den rund 4,9 Millionen Euro teuren Ladepark als einen Baustein einer Nachhaltigkeitsstrategie. „Wir starten vielmehr hiermit auch ein innovatives Projekt, das den Einstieg in eine CO2-freie Inselversorgung bedeutet“, sagte Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Teil dieses Konzeptes soll auch ein neuer Elektro-Katamaran werden, den die Reederei ab Sommer für Fahrten zwischen Norddeich und Norderney einsetzen will. Dieser soll auch mit dem grünen Strom aus dem Ladepark betrieben werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies zeigte sich bei der Eröffnung überzeugt, dass die Investition künftig einen Standortvorteil für die Reederei werde. „Wir werden eine Mobilität haben im Pkw-Bereich, die batterieelektrisch ist“, sagte der SPD-Politiker. Bislang fehle aber an vielen Orten der Urlaubsregion Nordseeküste noch eine ausreichende Ladeinfrastruktur. Der Ladepark in Norddeich sei daher „genau der richtige Weg.“