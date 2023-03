Mit Blick auf die Landtagswahl 2024 hat die CDU Brandenburg die personellen Weichen neu gestellt. Jan Redmann bekam als neuer Mann an der Spitze breite Unterstützung. Er teilte in Sachen Bildungspolitik auch gegen den Koalitionspartner aus.

Potsdam - Mit einer neu gewählten Führungsspitze nimmt die CDU in Brandenburg Kurs auf die bevorstehende Landtagswahl im kommenden Jahr. Der 43 Jahre alte Landtagsfraktionschef Jan Redmann wurde am Samstag in Potsdam zum neuen Landesvorsitzenden und Nachfolger von Michael Stübgen gewählt. Er war der einzige Kandidat und erhielt 85,7 Prozent der Stimmen (Enthaltungen berücksichtigt).

„Ja, ich habe richtig Bock darauf, mit Euch Erfolge für die CDU Brandenburg einzufahren“, sagte Redmann beim Landesparteitag. Dem Wechsel an der Parteispitze kommt eine besondere Bedeutung zu: Redmann will auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl 2024 werden. „Ich möchte die Erfolgsgeschichte Brandenburgs weiterschreiben.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der seinen früheren WG-Mitbewohner Redmann einen guten Freund nannte, kritisierte in Potsdam, Streitereien in der Bundesregierung lähmten die Politik bei der Suche nach Lösungen. „Es geht nicht voran, weil diese Bundesregierung keine Bundesregierung ist, sondern eine Nicht-Regierungsorganisation, die sich im permanenten Streit befindet“, sagte er. „Die Leute sind nur noch genervt.“

Auch angesichts der Diskussion um ein Verbot von Öl- und Gasheizungen sagte Wüst an die Adresse der Regierung: „So darf man ein Land nicht führen, das macht die Leute rasend.“

Stübgen, der Innenminister in Brandenburg ist, wurde von den Delegierten des Parteitages mit viel Applaus bedacht, weil er die CDU durch schwierige Zeiten geführt habe. Er war 2021 mit 74,0 Prozent der Stimmen zum Landesvorsitzenden wiedergewählt worden, zog sich nun aber vom Landesvorsitz zurück.

CDU-Chef Friedrich Merz sagte in einer Videobotschaft, die CDU könne stärkste Kraft in Brandenburg werden. Dazu seien Geschlossenheit und Motivation nötig. Der Fraktions- und Parteivorsitz in einer Hand erhöhe zudem die Schlagkraft.

Redmann kritisierte in seiner Rede auch die SPD-Bildungspolitik scharf. „Wir schicken unsere Kinder mit Defiziten in der Bildung in das Berufsleben.“ Er nannte die Bildungspolitik einen „Scherbenhaufen“, zu dem der Mangel an Lehrkräften und Erziehern gehöre. Es sei ein Skandal, der sich in Brandenburg in zu vielen Klassenzimmern ereigne. Es würden zu wenig Lehrer ausgebildet, zudem müsse die Digitalisierung in den Schulen vorankommen.

Als deutlichen Seitenhieb auf Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte er: „Die Trainerfrage stellt sich schon längst.“ Redmann kündigte an, dass die CDU die Bildungspolitik künftig intensiver bearbeiten wolle. In der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition in Brandenburg knirscht es im Jahr vor der Landtagswahl an einigen Stellen.

Redmann kritisierte die Bundesregierung für ihre Debatten um Ausstiege etwa aus der Kohle, aus der Atomkraft, aus Gas- und Ölheizungen und Verbrennermotoren. „Deutschland ist vom Export-Weltmeister zum Ausstiegs-Weltmeister geworden.“ Mit Wunschdenken sei das Klima aber nicht zu retten, sagte Redmann. Zudem sprach er sich in der Asylpolitik für konsequente Rückführungen aus. „Jene, die unsere Hilfe nicht brauchen, können wir hier nicht aufnehmen.“